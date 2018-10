Uvp sferza Lega, si occupa solo Casinò

L'Union valdotaine progressiste è "allibita e inquietata" per la "mancanza di responsabilità" verso tutto il popolo valdostano da parte della forza di maggioranza Lega VdA che "oltre a non rispettare gli impegni presi non considera e non affronta gli altri dossier, oltre a quello del casinò, presenti sul tavolo, come la gravissima situazione della Ex Feletti di Pont-Saint-Martin".

A tal proposito l'Uvp ha annunciato la presentazione di un question time per "chiedere delucidazioni sul mancato interessamento da parte dell'assessore alle Politiche del lavoro, rispetto alla grave situazione in atto presso la Cioccolato Valle d'Aosta - Ex Feletti- di Pont-Saint-Martin che vede ferma la produzione con lavoratori abbandonati a se stessi a cui non è stato neanche concesso un incontro da parte dell'assessore Aggravi". "Idee, cuore e coraggio - si conclude la nota - non bastano più; i valdostani chiedono serietà e competenza nell'affrontare dossier che decidono le sorti delle loro vite".