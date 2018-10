Truffa a donna valdostana, arrestato

In base alle indagini, ha circuito con i suoi "modi affabili" una donna valdostana, riuscendo a ottenere giorno dopo giorno 3.000 euro in tutto e utilizzando "indebitamente" la sua carta bancomat, "sottratta con artifici e raggiri". La polizia ha arrestato Stefano Cremaschi, di 48 anni, originario del torinese ma già domiciliato ad Aosta, indagato per indebito utilizzo di carte di credito, truffa e violazione della misura di sicurezza dell'obbligo di soggiorno. L'uomo è finito in carcere in esecuzione di un'ordinanza del gip di Aosta, scattata perché, essendo tornato più volte nel capoluogo valdostano, non ha rispettato la misura di sicurezza con obbligo di soggiorno nel suo comune di residenza, in Piemonte. L'uomo, fa sapere la questura di Aosta, ha "precedenti per reati contro il patrimonio". Le indagini sono state condotte dalla squadra mobile.