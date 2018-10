Spelgatti, si vive giorno per giorno

"All'interno della maggioranza sono venute fuori le tensioni e le difficoltà che ci aspettavamo. Si vivrà giorno per giorno e si vedrà quello che accadrà con serenità". Così il presidente della Regione Valle d'Aosta, Nicoletta Spelgatti, commenta le tensioni sorte all'interno della maggioranza sulla questione del casinò di Saint-Vincent.

"L'ultimo Consiglio - ha aggiunto l'assessore Elso Gerandin - è stato delicato, ma oggi in Giunta abbiamo lavorato in sintonia.

Ora bisogna ragionare sul futuro e sul percorso da seguire a mente fredda. Bisogna capire se si può continuare, per noi di Mouv' è possibile". L'assessore Borrello ha poi sottolineato che "c'è stata confusione negli ultimi giorni per alcuni comunicati stampa. Noi ragioniamo per atti, bisogna definire le prossime azioni e su questo ci confronteremo".

Aggravi, variazione bilancio prossimamente in aula - "La variazione di bilancio sarà portata prossimamente in Consiglio Valle. Siamo andati lunghi, i tempi non sono quelli previsti. Non viviamo in tempi di vacche grasse e non abbiamo trovato una situazione florida. La variazione ci consentirà comunque di affrontare alcune emergenze, in particolare in agricoltura e riguardo ai contributi per la locazione delle case". Lo ha detto l'assessore regionale alle finanze, Stefano Aggravi, in merito alla tempistica sulla presentazione della variazione di bilancio.