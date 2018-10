Nuove tensioni in Giunta su atto Casinò

Nuove tensioni all'interno della Giunta regionale e sempre sulla questione Casinò. Dopo essersi occupato della parte ordinaria dell'ordine del gioco, l'Esecutivo ha affrontato questa mattina la tematica della casa da gioco. In particolare l'assessore Stefano Borrello - secondo quanto si è appreso - ha proposto di licenziare un atto della Giunta che recepisse i contenuti della risoluzione approvata venerdì scorso dal Consiglio Valle. La richiesta è stata respinta dall'assessore alle finanze, Stefano Aggravi, provocando un ulteriore confronto in maggioranza che rischia di inasprirsi ancora nelle prossime ore. L'assemblea della Casinò de la Vallée spa sarà convocata per l'approvazione del bilancio 2017 entro il 9 ottobre, ma "forse già nel fine settimana" ha detto Aggravi.