Mozione sfiducia per assessore Aggravi

E' stata depositata negli uffici del Consiglio Valle una mozione di sfiducia nei confronti dell'assessore regionale alle finanze, attività produttive, artigianato e politiche del lavoro, Stefano Aggravi (Lega Vallée d'Aoste). Lo ha appreso l'ANSA. La richiesta - firmata da alcuni consiglieri di minoranza di Union valdotaine e Union valdotaine progressiste - è legata al "mancato rispetto per la seconda volta delle indicazioni del Consiglio regionale".

La mozione verrà portata in aula entro 15 giorni (la decisione spetta ai capigruppo).

"L'Assessore Aggravi ha dimostrato irresponsabilità e inaffidabilità con il suo comportamento in totale spregio delle decisioni assunte dal Consiglio regionale" sottolineano, in una nota, i consiglieri dei gruppi Uv e Uvp che - richiamando le due risoluzioni approvate dall'Assemblea regionale il 26 luglio e il 28 settembre - rilevano come "l'Assessore Aggravi abbia, nei confronti della prima risoluzione, disatteso il mandato dell'Assemblea non rispettandone il dettato e come, nei confronti della seconda risoluzione, abbia manifestato, a mezzo stampa, l'intenzione di voler proseguire un percorso diverso da quello indicato dalla risoluzione approvata dal Consiglio regionale".

"Visto che entrambe le risoluzioni sono state presentate e firmate anche dal capogruppo della Lega VdA al quale appartiene l'Assessore Aggravi e che il Consiglio regionale, a larghissima maggioranza, si è favorevolmente espresso nei confronti delle linee di intervento da seguirsi e da attuarsi da parte del Governo regionale - concludono - riteniamo che sia venuta meno la fiducia nei suoi confronti".