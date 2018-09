Lega, no a nuovi fondi senza presupposti

"Senza gli adeguati presupposti di legge e le rinnovate condizioni di risanamento dell'azienda non un solo euro sarà speso o altra misura potrà essere presa da parte dell'amministrazione regionale" a favore del Casinò di Saint-Vincent. Lo precisa la Lega Valle d'Aosta dopo la riunione straordinaria del Consiglio Valle di ieri, venerdì 29 settembre.

"Non è nostra intenzione - si legge in una nota - versare nuovi fondi in una azienda che sta diventando un fardello per la nostra regione. E' invece necessario rafforzare significativamente le misure di risanamento volte alla riduzione dei costi e al rilancio dell'attività. In tale ottica, quale forza di governo, abbiamo ritenuto di votare la risoluzione che non è contraria a quanto sino ad oggi fatto, ma ricalca il lavoro che stiamo conducendo da mesi, anche contro chi preferirebbe soluzioni semplicistiche o la meccanica reiterazione di errori passati. Il voto favorevole alla risoluzione approvata ieri in tarda serata va quindi unicamente in questa direzione".

Per questo, annuncia la Lega, "nei prossimi giorni saremo impegnati nel verificare che vi siano finalmente i presupposti per procedere all'approvazione del bilancio 2017 e al proseguimento dell'iter di risanamento in atto".