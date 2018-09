Dissequestrati da gip panifici Giorgi

Riaprono il panificio di Roisan e la panetteria-pasticceria di via Sant'Anselmo ad Aosta della ditta Giorgi, entrambi chiusi da mercoledì 19 settembre in via d'urgenza dal Nas su ordine della procura. Il gip di Aosta Giuseppe Colazingari ha infatti respinto la richiesta di emissione di un decreto di sequestro preventivo e ha quindi disposto la restituzione dei locali alla società. Il decreto è stato notificato stamane. "La difesa è pienamente soddisfatta perché il gip ha accolto le richieste e le motivazioni esposte nella memoria difensiva con le argomentazioni sostenute fin dall'inizio del procedimento", spiega l'avvocato Sandro Sorbara, che assiste la società Giorgi.

Dai controlli svolti, secondo Nas e procura di Aosta erano emerse "svariate violazioni penali, con individuazione di alimenti detenuti in cattivo stato di conservazione ed invasi da parassiti, nonché violazioni amministrative e gravi irregolarità strutturali e igienico sanitarie". Oltre 900 kg di materie prime erano state sequestrate.