Casinò: Aggravi, dibattito condizionato da processi

(ANSA) - AOSTA, 29 SET - Chi tra i consiglieri regionali è coinvolto dal "discorso Corte dei conti" e "nel processo penale comunque fa dei ragionamenti che tengono anche conto della sua situazione. Giustamente, perché umanamente posso anche capirli.

Questo fa sì che le posizioni vadano oltre la maggioranza e la minoranza" e che siano "molteplici e soprattutto trasversali".

Cosi l'assessore alle Finanze, Stefano Aggravi, commenta all'ANSA le prese di posizione in Consiglio Valle nell'ambito della risoluzione sugli indirizzi del piano di risanamento finanziario del Casinò di Saint-Vincent.

"Per quanto mi riguarda - aggiunge - non è un mio passo indietro. Sicuramente fino ad oggi forse la mia linea è passata in maniera più chiara, ieri ovviamente in quella situazione in maniera meno chiara. Ma senza misure di risanamento serio e forte e senza i presupposti di legge la mia linea resta. Quello che a me non è piaciuto è passare per quello che non ha fatto niente in questi mesi, perché non è così".