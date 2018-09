Vvf Vda, ok anzianità in Corpo nazionale

(ANSA) - AOSTA, 28 SET - La commissione parlamentare di Camera e Senato ieri ha espresso "parere favorevole in merito alla difficile problematica del riconoscimento dell'anzianità di servizio a favore dei vigili del fuoco della Valle d'Aosta, di Trento e Bolzano, nel passaggio all'inquadramento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco - anch'esso ottenuto -, così come sollecitato dalle organizzazioni sindacali di categoria". Lo rende noto la presidenza della Regione: un traguardo raggiunto "anche grazie al dialogo costante tra il governo regionale e quello nazionale, nonché alla fattiva collaborazione dei rappresentanti del M5s".

"Un importante risultato per i nostri vigili del fuoco che hanno scelto di passare nel Corpo nazionale - dichiara il presidente della Regione, Nicoletta Spelgatti -, frutto anche del lavoro che svolgiamo da tempo con Roma. Sarà ora nostra cura seguire l'iter di approvazione definitiva, grazie alla disponibilità dimostrataci dal sottosegretario di Stato del ministero dell'Interno, Stefano Candiani".