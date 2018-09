Ristoratori truffati,vino da 7 euro a 80

(ANSA) - AOSTA, 27 SET - Vino da sette euro a bottiglia spacciato come pregiato e per questo venduto a 80 euro: è la truffa messa in atto negli ultimi giorni da alcuni venditori ai danni di quattro ristoratori della media e bassa Valle d'Aosta. "I venditori - fanno sapere i carabinieri della Compagnia di Chatillon e Saint-Vincent, che indagano sulla vicenda - hanno contattato i ristoranti approfittando di periodi di confusione in cui si recavano i clienti e li hanno indotti in errore vendendo del vino di scadente qualità asserendo che si trattava di vino pregiato". I truffatori quindi "hanno preteso pagamento in contanti rilasciando ricevute risultate false. In alcuni casi ai ristoratori è stato chiesto di acquistare i vini per i partecipanti ad una cena prenotata per il giorno successivo".