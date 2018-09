Crollo ponte:Aosta,stop sostegno Charlie

(ANSA) - AOSTA, 27 SET - Il Comune di Aosta - guidato da una maggioranza Pd e movimenti autonomisti (Uv, Stella Alpina, Epav) - toglie la propria solidarietà a Charlie Hebdo: rimuoverà infatti la maxi-matita con la scritta 'Je suis Charlie' installata in centro dall'11 gennaio 2015, all'indomani dell'attacco terroristico alla redazione del settimanale satirico francese, costato la vita a 12 persone. Il consiglio comunale ha votato a maggioranza (14 sì, 7 no e 4 astenuti) una mozione della Lega, motivata anche dalla "nuova copertina di Charlie Hebdo, n. 1361, in cui viene nuovamente proposta una macabra derisione dei 43 morti del crollo del Ponte Morandi". E' "ormai inaccettabile - si legge nella mozione - che il matitone commemorativo posto in piazza Narbonne possa essere considerato forma di sostegno a plauso a quanto pubblicato da Charlie Hebdo". L'installazione, alta oltre due metri e mezzo, era stata realizzata dal Comune.