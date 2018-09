Avv. Rollandin, fatto interesse pubblico

(ANSA) - AOSTA, 27 SET - "Non sussiste assolutamente il reato di truffa. L'azione politica è sempre stata finalizzata al raggiungimento dell'interesse pubblico, che era quello di finanziare, di sostenere il Casinò, perché individuato quale strumento fondamentale per il rilancio e lo sviluppo economico, turistico e occupazionale della Regione". Lo ha detto ai cronisti, dopo tre ore di arringa, l'avvocato Giorgio Piazzese, difensore di Augusto Rollandin nel processo per truffa e falso in bilancio relativo ai 140 milioni di euro di finanziamenti regionali alla casa da gioco di Saint-Vincent. Per Rollandin, accusato di truffa ai danni dello Stato continuata e in concorso, il pm Eugenia Menichetti ha chiesto quattro anni e otto mesi di reclusione. "Le dichiarazioni testimoniali secondo me sono inattendibili" e le intercettazioni della procura non pesano, "dimostrano anzi la totale inconsapevolezza del presidente Rollandin rispetto a determinati temi. Pesano secondo me se lette nell'ottica corretta, a favore", ha aggiunto Piazzese.