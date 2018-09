64enne sorpresa con droga in auto

(ANSA) - AOSTA, 27 SET - E' incappata in un controllo della guardia di finanza al casello autostradale alle porte di Aosta Rosa Cesa, 64 anni, di Nus, trovata con dosi di stupefacente in auto. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti 11 dosi di cocaina, quasi 60 grammi di hashish, mezzo grammo di marijuana, due dosi di metadone, un coltellino con residui di hashish sulla lama ed un totale di 880 euro. In una successiva perquisizione domiciliare sono stati scoperti altri 30 grammi circa di hashish. La donna, che ieri sera era stata posta agli arresti domiciliari, oggi è stata condannata con giudizio direttissimo dal giudice Maurizio D'Abrusco a sei mesi di reclusione e 3.000 euro di multa, con l'obbligo di presentazione settimanale alla Polizia Giudiziaria per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti (pm Luca Ceccanti).