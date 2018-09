Condannato per violenza sessuale 16enne

Un aostano di 45 anni originario di Torino e' stato condannato a otto anni e otto mesi di reclusione dal tribunale collegiale di Aosta. Era accusato di violenza sessuale, anche di gruppo, ai danni di una ragazza valdostana con problemi psichiatrici, all'epoca dei fatti sedicenne, alla quale avrebbe anche ceduto della cocaina. I giudici hanno inoltre disposto nei confronti della ragazza, parte civile, una provvisionale di risarcimento di 50 mila euro.

Gli episodi risalgono al 2015. Secondo quanto ricostruito dall'accusa, i due avevano intrecciato una relazione di alcuni mesi. Rapporti sessuali di coppia, ma anche con altre persone (che non sono state identificate), rispetto ai quali la giovane si e' dichiarata consenziente davanti agli inquirenti.

Considerata pero' la sua salute mentale, il pm Luca Ceccanti ha ritenuto si sia trattato di abuso di condizioni di inferiorita' psichica della vittima. I fatti erano emersi tempo dopo, durante un periodo di terapia trascorso dalla ragazza in comunita'. La richiesta del pm era stata di una condanna a otto anni di reclusione. Il processo si e' svolto con il rito abbreviato, davanti ai giudici Eugenio Gramola (presidente), Maurizio D'Abrusco e Davide Paladino. L'imputato era gia' finito a giudizio per truffa.