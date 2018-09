Certificati falsi,condannato finanziere

(ANSA) - AOSTA, 26 SET - Il gup di Aosta Giuseppe Colazingari ha condannato a un anno e quattro mesi di reclusione e 500 euro di multa Antonio Russo, 44 anni, originario di Tricase (Lecce). Maresciallo del gruppo della guardia di finanza di Aosta all'epoca dei fatti, era accusato di truffa, falso materiale e violazione della norma sul pubblico impiego. Gli episodi tra il novembre 2016 e il febbraio 2017: per l'accusa aveva alterato otto attestati di presenza presso l'Usl di Aosta, estendendo gli orari delle prestazioni sanitarie ricevute.

L'obiettivo era di giustificare l'assenza dal servizio.

Complessivamente le ore non lavorate ma retribuite corrispondono a dieci giornate, per un danno allo Stato di 992 euro. Il pm Luca Ceccanti aveva chiesto due anni di reclusione. L'imputato è difeso dall'avvocato Davide Meloni. Su istanza della procura distrettuale di Torino, a giugno Russo era stato arrestato per detenzione di materiale pedopornografico, scoperto dai colleghi durante la perquisizione relativa al procedimento odierno.