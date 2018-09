Prima seduta dopo estate Consiglio Valle, maggioranza in ordine sparso

All'appuntamento del primo Consiglio Valle dopo la pausa estiva la maggioranza si presenta in ordine sparso. Con posizioni distanti su alcuni dossier caldi come la scuola polmone di Tzambarlet, il finanziamento del Casinò, la realizzazione della sala operatoria ibrida all'Ospedale Parini di Aosta e la nomina dei vertici della Sitrasb (congelata dopo un'accesa discussione). A queste si sommano divergenze sul 'metodo' che oggi hanno generato momenti di tensione tra alcuni consiglieri di maggioranza e l'assessore regionale Stefano Aggravi, durante l'audizione davanti alla quarta commissione.

Una riunione preceduta da un vertice delle componenti politiche che sostengono la Giunta Spelgatti a cui non è stata invitata la consigliera del gruppo misto Emily Rini.



Tensione in maggioranza, commissione sospesa - La riunione della quarta commissione dedicata alla crisi del Casinò di Saint-Vincent è stata sospesa per una riunione di chiarimento tra i componenti di maggioranza con l'assessore regionale alle finanze, Stefano Aggravi. La pausa si è resa necessaria dopo alcuni momenti di tensione nei quali alcuni consiglieri di maggioranza hanno lamentato, tra l'altro, di non essere stati messi a conoscenza di un documento redatto dall'assessore sulle iniziative fino ad ora adottate sul dossier Casinò.



Aggravi, ormai sono io nemico pubblico - "Sono il nemico pubblico, la delega ce l'ho io, il dossier ce l'ho io". Così l'assessore regionale al bilancio e finanze, Stefano Aggravi, commenta le indiscrezioni riguardanti le tensioni in maggioranza sul dossier del Casinò di Saint-Vincent, uscendo dall'audizione in quarta commissione consiliare. Durante la riunione si è esaminato il documento di revisione del piano di ristrutturazione della casa da gioco.



"Le linee guida per l'aggiornamento sono anche al vaglio degli uffici - ha spiegato Aggravi - ed è anche corretto che nel corso della commissione ci siano stati momenti di approfondimento". Secondo l'assessore "nel brevissimo tempo si valuterà di concerto con i documenti integrativi di bilancio e con la situazione contabile di bilancio aggiornata al 30 giugno".