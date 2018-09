Aggravi,al lavoro su variazione bilancio

"Per quanto concerne la variazione di bilancio, il documento, contrariamente a quanto erroneamente indicato e nel pieno rispetto del dettato normativo in materia di armonizzazione contabile, è una facoltà e non un obbligo da parte dell'Amministrazione Regionale, ed è comunque in corso di predisposizione". Lo afferma l'assessore regionale alle finanze e bilancio, Stefano Aggravi, replicando al comunicato di ieri dei gruppi dell'Uv e dell'Uvp.

"In secondo luogo - aggiunge Aggravi - è fuorviante, oltre che errato, specificare che i fondi devono essere obbligatoriamente utilizzati entro la fine anno, altrimenti rischiano di essere persi definitivamente, in quanto le risorse (eventualmente) disponibili concorreranno al ripiano del disavanzo di amministrazione".