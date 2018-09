Sindacati, mettere in sicurezza Casinò

(ANSA) - AOSTA, 24 SET - Le segreterie regionali, i direttivi e i delegati di Cgil, Cisl, Savt, Snalc e Uil riunitisi oggi in assemblea chiedono alla maggioranza e alla minoranza regionali "la capacità" di "trovare delle soluzioni che mettano una volta per tutte in sicurezza l'azienda e ne garantiscano il futuro" della Casinò di Saint-Vincent. In avvio di una settimana "cruciale" per la casa da gioco le sigle reclamano "soluzioni che non devono passare dal fare pagare il conto solo a chi fino ad oggi ha fatto la propria parte per il risanamento aziendale, come stanno facendo da anni i dipendenti con il taglio delle loro retribuzioni, ma che devono guardare anche in altre direzioni per richiamare ognuno ad assumersi e a pagare le proprie responsabilità, management aziendale in primis".