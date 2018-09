Opportunità lavoro a Semaine de l'emploi

(ANSA) - AOSTA, 24 SET - Colloqui di selezione, presentazione di opportunità lavorative anche all'estero, illustrazione dei percorsi formativi: sono questi gli ingredienti principali della Semaine de l'emploi de la formation et du Fonds social européen, organizzata dal Dipartimento regionale politiche del lavoro e della formazione e dalle organizzazioni datoriali, che si terrà dall'8 al 12 ottobre prossimi, alla Cittadella dei giovani di Aosta. Le prime due giornate saranno dedicate ai colloqui di selezione per le imprese turistiche che cercano circa un centinaio di lavoratori. Per parteciparvi occorre iscriversi nei Centri impiego entro il 28 settembre. Novità di quest'anno la partecipazione anche delle imprese industriali e delle libere professioni (10 ottobre). Ci sarà poi una sessione dedicata al lavoro in Europa (11 ottobre) e una alla formazione (12 ottobre). Le offerte di lavoro sono consultabili sul sito www.regione.vda.it/lavoro.