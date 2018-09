Incidente Quart, oggi funerali di Saulle

Si svolgeranno oggi alle 15, nella chiesa parrocchiale del Villair di Quart, i funerali di Matteo Saulle, il ciclista 13enne morto venerdì pomeriggio in un incidente stradale. Il ragazzo, in sella a una bici da corsa, si è schiantato contro un'auto sulla strada del castello. Con lui si trovavano altri tre coetanei che non sono stati coinvolti.

Illeso anche il conducente della Citroen C3 contro cui Saulle si è scontrato. La procura di Aosta ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.