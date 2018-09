Fontina, 4 frodi segnalate dal Consorzio

(ANSA) - AOSTA, 24 SET - Sono quattro le presunte frodi segnalate negli ultimi anni dal Consorzio produttori e tutela Fontina Dop, marchio registrato in oltre 80 paesi del mondo. Il dato è stato fornito dal direttore, Fulvio Blanchet, a margine del convegno 'Io sono originale', organizzato dal dipartimento di Scienze economiche e politiche dell'Università della Valle d'Aosta e dall'Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori (Adoc) del Piemonte. "Abbiamo segnalato due prodotti negli Stati Uniti, uno in Canada e un altro, nell'ottobre 2017, in Danimarca: una Danish Fontina", ha detto Blanchet. "Abbiamo fatto anche segnalazioni in Cina. In due fiere, a Pechino e Shanghaj, veniva fatta promozione di formaggi, prodotti in America, che usavano il nostro nome. Ma in Cina il nostro marchio è registrato, quindi non può essere impiegato da altri".

Dato che "le denunce devono partire dai consorzi", per quelli "più grandi è più semplice seguire la procedura di segnalazione, mentre per noi è più complicato".