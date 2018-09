Donna aggredita con forbici, arrestato

(ANSA) - AOSTA, 24 SET - Un uomo di 35 anni residente ad Aosta è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. In base alle indagini, nella serata di ieri, domenica, ha aggredito la compagna con un paio di forbici, procurandole ferite alla mano destra giudicate guaribili in 10 giorni.

La vittima, fanno sapere i carabinieri, è stata indotta "in uno stato di tensione e assoggettamento tale dal farle rifiutare in un primo momento le cure mediche, nonostante le ferite riportate". Portata in pronto soccorso e poi dimessa, è stata sentita dai militari. Davanti a loro ha ricostruito "un quadro di violenza domestica iniziato da luglio scorso, fatto di continue liti e aggressioni mai denunciate per paura di ritorsioni". L'uomo si trova in carcere a Brissogne in attesa dell'udienza di convalida. Insieme ai carabinieri del Norm e della stazione di Saint-Pierre, sul posto è intervenuto - su segnalazione della centrale operativa - personale della questura e della polizia locale.