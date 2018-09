Confcommercio, percorso nuovo su turismo

(ANSA) - AOSTA, 24 SET - Dalla creazione di un marchio unico del prodotto Valle d'Aosta alla realizzazione di un documento ricognitivo delle attività di promozione dell'offerta turistica regionale: è quanto chiede la Confcommercio della Valle d'Aosta, commentando positivamente la recente nomina della dirigente regionale Gabriella Morelli al vertice dell'Office régional du Tourisme. "Vogliamo fare nostre le parole dell'assessore Claudio Restano - spiega, in una nota, il presidente Graziano Dominidiato - augurandoci l'avvio di un percorso nuovo per la promozione e lo sviluppo del turismo in Valle, che veda Confcommercio VdA interlocutore istituzionale e protagonista attivo ai diversi tavoli di settore che dovranno necessariamente essere aperti nei prossimi mesi". La Confcommercio si dice pronta a un "primo, costruttivo confronto con l'Office al quale potremmo già sottoporre alcune istanze e proposte dei nostri associati per iniziare da subito un percorso di riqualificazione in diversi ambiti di competenza", aggiunge Dominidiato.