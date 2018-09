Morto durante lite, procura indaga per omicidio preterintenzionale

La procura di Aosta ha aperto un fascicolo per omicidio preterintenzionale a seguito della morte dopo una violenta lite di Rachid Oussalam , 50 anni, originario del Marocco e residente a Charvensod (Aosta). Mercoledì è prevista l'autopsia, da cui sono attese indicazioni utili a comprendere le cause del decesso. I fatti nella notte tra sabato e domenica, davanti a un bar-ristorante del paese. A seguito della colluttazione era finito in pronto soccorso Remo Quendoz, 46 anni, di Charvensod, dimesso poi nel corso della giornata di domenica. Entrambi - hanno appurato gli investigatori - erano in stato di ebbrezza alcolica. Sull'accaduto indagano il Nucleo operativo radiomobile e il Reparto operativo dei carabinieri di Aosta, coordinati dal pm Francesco Pizzato.