Lite tra due uomini,un morto e un ferito

(ANSA) - AOSTA, 23 SET - Un uomo di 50 anni è morto e un altro è rimasto gravemente ferito a seguito di una rissa avvenuta nella notte a Charvensod, alle porte di Aosta. I due - secondo quanto ricostruito dai carabinieri, erano ubriachi. Il ferito è ricoverato all'ospedale Parini di Aosta. La vittima è un residente in Valle D'Aosta di origini nordafricane. La rissa è avvenuta la notte scorsa all'una davanti ad un bar. Sul luogo non sono state trovate armi. Sull'accaduto indagano il Nucleo operativo radiomobile e il Reparto operativo dei Carabinieri di Aosta, coordinati dal pm Francesco Pizzato. Sono in corso gli interrogatori di alcuni testimoni.