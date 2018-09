Legambiente, stop caccia pernici e lepri

(ANSA) - AOSTA, 22 SET - Legambiente Valle d'Aosta chiede di fermare la caccia alle lepri e alle pernici bianche, due specie che si trovano "in una situazione oggettiva di perdita del proprio habitat e quindi in presumibile avvicinamento all'estinzione". L'associazione ha scritto una lettera all'assessore regionale all'agricoltura e ambiente, Elso Gerandin, sollecitando "una riflessione sull'opportunità di continuare a 'prelevare' capi di queste specie". "Altri paesi dell'arco alpino - spiega il presidente di Legambiente Valle d'Aosta, Denis Buttol - hanno negli ultimi anni preso posizione al riguardo, limitando o revocando in certi casi la caccia nei confronti di lepri e pernici bianche". Un appello viene anche rivolto al prossimo presidente del Comitato Caccia cui si chiede "di mostrare un segno di ragionevolezza rispetto all'anacronismo rappresentato dalla caccia ad animali che sono in presumibile via di estinzione".