Grattacieli,trasferimento entro novembre

Protesta rinviata per gli inquilini dei due grattacieli del Quartiere Cogne di Aosta nella prospettiva di un trasferimento nelle nuove case di edilizia residenziale pubblica entro il primo novembre. Dopo l'abbandono dell'assemblea di ieri, in cui il sindaco Fulvio Centoz ha comunicato un ulteriore ritardo dovuto a problemi tecnici dell'impianto idraulico emersi in fase di collaudo, le 52 famiglie pazienteranno ancora per un mese. Avevano anticipato di voler accamparsi per strada, preoccupati per la sicurezza degli edifici. "Prendiamo atto che il Comune ha già stanziato i 32 mila euro necessari per risolvere i problemi emersi - spiega Loredana Brunod - scendere in strada per protesta adesso sarebbe abbastanza inutile, aspettiamo ancora un mese e speriamo che sia la volta buona".