Tentata estorsione,denunciato allevatore

Un allevatore di La Salle, Cassiano Treboud, 43 anni, e' stato denunciato dai carabinieri per tentata estorsione. "Tu devi dei soldi a lui e lui li deve a me": questo il senso della telefonata, seguita da una minaccia, che in base alle indagini Treboud avrebbe rivolto - simulando un accento meridionale - a un altro allevatore, residente in media valle.



La cifra richiesta era di 30 mila euro, il corrispettivo per dei presunti lavori. La persona a cui la vittima - in base alla telefonata - dovrebbe del denaro è un altro allevatore, dell'alta valle. La vittima si è rivolta ai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Chatillon/Saint-Vincent, che hanno condotto le indagini coordinate dal pm Francesco Pizzato. Treboud in passato era stato coinvolto in altre indagini, una delle quali riguardanti la detenzione di 25 candelotti di dinamite.