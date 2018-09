Sclerosi multipla, incontro ad Aosta

(ANSA) - AOSTA, 21 SET - Parte da Aosta la seconda edizione dell'iniziativa itinerante 'Incontri al Centro', promossa con il supporto di Novartis, per informare le persone affette da sclerosi multipla. L'appuntamento è per giovedì 27 settembre, dalle 17 alle 19, nella sala conferenze della biblioteca regionale. In Valle d'Aosta sono oltre 200 le persone affette da questa patologia cronica del sistema nervoso che compromette le funzioni sensoriali, motorie, cognitive e psicologiche. In Italia i malati sono 113.000.

Durante l'incontro si parlerà dei disturbi fisici e di come affrontarli. Saranno anche approfonditi i temi della gestione delle emozioni e delle relazioni interpersonali, fondamentali per preservare la socialità e prevenire la depressione.

Interverranno Guido Giardini, primario del reparto di neurologia e responsabile della Stroke unit dell'ospedale Parini di Aosta insieme ad altre due specialiste neurologhe dello stesso reparto, Elisabetta Bucciantini e Susanna Cordera.