Rivoluzione asili nido, presto i voucher

(ANSA) - AOSTA, 21 SET - La Valle d'Aosta si prepara a una rivoluzione nella gestione degli asili nido introducendo dal prossimo anno voucher che le famiglie potranno spendere per i servizi di asilo nido nelle strutture accreditate. Ad annunciarlo è l'assessora regionale alle politiche sociali, Chantal Certan. La sperimentazione partirà ad Aosta, probabilmente dal prossimo settembre. "Il sistema dei voucher e dell'accreditamento - spiega l'assessora - andrebbe a sostituire l'attuale sistema dei trasferimenti agli enti locali per la gestione dei servizi socio-educativi della prima infanzia".

Sarà ora necessaria una modifica legislativa per gli anni 2019 e 2020 delle poste di bilancio riferite al finanziamento regionale dei servizi alla prima infanzia. Il testo - secondo quanto anticipato - potrebbe approdare in aula già nella seconda seduta di ottobre.

"La sperimentazione - aggiunge Certan - ha una portata strutturale e di sistema. Non è soltanto la risposta alla contingenza della scadenza dei contratti del Comune di Aosta".