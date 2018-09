Aosta, Nas chiude due panifici Giorgi

Il Nas ha eseguito il sequestro preventivo di un laboratorio di panificazione e di un esercizio commerciale di vendita al dettaglio, entrambi della ditta Giorgi di Aosta, che si occupa della produzione e commercializzazione di prodotti da forno. Il provvedimento è stato disposto su istanza del pm Francesco Pizzato ed è il risultato di una serie di ispezioni ed attività di polizia giudiziaria delegate dalla procura della Repubblica di Aosta dalle quali emergevano "svariate violazioni penali, con individuazione di alimenti detenuti in cattivo stato di conservazione ed invasi da parassiti, nonché violazioni amministrative e gravi irregolarità strutturali e igienico sanitarie", fa sapere il Nas di Aosta.

Nel corso delle operazioni, condotte dal febbraio scorso in "vari centri di lavorazione e vendita aziendali dislocate nel territorio valdostano, sono stati sequestrati complessivamente 640 kg di farine ed ovoprodotti (albume d'uovo) detenuti in cattivo stato di conservazione ed invasi da parassiti; 290 kg circa di semilavorati e preparati alimentari gestiti in assenza di corretta applicazione delle procedure di autocontrollo alimentare; prodotti rustici farciti, risultati invasi da parassiti; 260 confezioni di alimenti scaduti di validità".



Già nel corso degli accertamenti, a seguito "delle carenze igienico strutturali riscontrate dal Nas, l'autorità sanitaria competente aveva disposto l'immediata sospensione dell'attività presso un'area adibita alla panificazione e di uno dei punti vendita".

Giorgi dopo sequestro Nas, non sappiamo perché - "E' arrivata l'Usl, aveva dato l'ok, tutto a posto. Dopo due giorni dall'ok dell'Usl sono venuti per una chiusura preventiva e non sappiamo il perché, adesso chiederemo spiegazioni". Così Antonio Giorgi, titolare dei panifici chiusi dal Nas di Aosta, contattato dall'ANSA commenta il provvedimento di sequestro preventivo. "Noi abbiamo fatto - aggiunge - tutto quello che ci era stato chiesto di fare. L'Usl è arrivata, ha dato l'ok, esito positivo, e comunque dopo due giorni i Nas dicono che c'è un decreto preventivo che dispone la chiusura. Niente di eclatante, di eccezionale".