Turbativa appalti Aosta, rito abbreviato

(ANSA) - AOSTA, 20 SET - Va verso il giudizio abbreviato il procedimento penale che vede imputati per turbativa d'asta e tentata turbativa d'asta l'assessore del Comune di Aosta Andrea Paron, il presidente di Leone Rosso Cesare Marques e Michel Luboz, funzionario della stessa coop (e presidente di Società servizi spa). Marques e Luboz sono inoltre accusati di reati fiscali insieme ad Antonio Costantino e Giancarlo Anghinolfi, presidente e dg della coop Proges di Parma. Oggi in aula alcuni difensori hanno chiesto il rito alternativo per i propri assistiti e per altri ne è stata manifestata la volontà. Il gup Giuseppe Colazingari ha rinviato l'udienza al 24 gennaio, dopo aver respinto l'eccezione di competenza territoriale sollevata da una difesa per ottenere lo spostamento di una parte del processo a Parma. Le indagini sono state coordinate dal pm Carlo Introvigne.