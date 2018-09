Schiaffo a preside, scuse e 5.000 euro

(ANSA) - AOSTA, 20 SET - Sentenza di non doversi procedere per il chirurgo aostano Luigi Formato, 54 anni, (avvocato Davide Meloni) accusato di percosse e minacce ai danni di un dirigente scolastico sessantaquattrenne. Le parti hanno infatti trovato un accordo, basato - ha spiegato in udienza l'avvocato di parte civile, Carlo Curtaz - sulla remissione delle querele (una per questo procedimento e un'altra a parti invertite), su un risarcimento di 5.000 euro e su una lettera di scuse al preside e all'Istituzione scolastica Monte Emilius 3. "Spero che entrambi le parti possano svolgere delle riflessioni a latere", ha commentato il giudice di pace, Giuseppe De Filippo. I fatti il 21 febbraio quando, in base alle indagini dei carabinieri (vpo Sara Pezzetto), Formato avrebbe dato uno schiaffo al dirigente scolastico dell'Istituzione in cui la moglie insegna.

Il gesto al culmine di una discussione: il medico si era presentato alle scuole di Pont-Suaz, a Charvensod, per discutere di un richiamo rivolto dal preside alla propria consorte.