Conto rovescia per MezzAosta, attesa Bertone

Sarà la campionessa azzurra di casa Catherine Bertone, reduce dagli Europei di Berlino, la stella della quarta edizione della MezzAosta, mezza maratona omologata 'bronze' dalla Fidal, in calendario domenica 30 settembre. Il percorso, con partenza in via Torino ad Aosta e arrivo sotto l'Arco d'Augusto, sconfina nei comuni di Saint-Christophe, Pollein, Charvensod e Gressan e passa all'interno dello stabilimento della Cogne acciai speciali. L'azienda è il principale sponsor dell'evento. La gara è stata presentata oggi ad Aosta dall'assessore comunale allo sport Carlo Marzi, dall'assessore regionale Claudio Restano e dal presidente del Comitato Fidal Valle d'Aosta Jean Dondeynaz. Oltre alla competizione principale sono previste numerose iniziative collaterali: la Metà mezza (11 chilometri), la Family run (6 chilometri), la Baby run (1 chilometro), oltre alla camminata enogastronomica e turistica. L'obiettivo degli organizzatori è di superare le circa mille presente complessive raggiunte lo scorso anno.

Sempre ad Aosta e quasi in concomitanza con la mezza maratona si svolgerà, nel pomeriggio di domenica 30 settembre, la Giornata europea 'In città senza la mia auto', con la chiusura al traffico delle vie e delle piazze all'interno del perimetro delle mura romane. Dalle 14.30 alle 18.30 le società sportive organizzano dimostrazioni delle diverse discipline nelle piazze Chanoux, Narbonne e San Francesco. Questo evento è organizzato dagli assessorati comunali allo sport e all'ambiente per "promuovere una riflessione sul tema della sostenibilità per tutta la popolazione", ha spiegato l'assessore Delio Donzel.