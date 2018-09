Chiude Mito con 73 mila spettatori

(ANSA) - MILANO, 20 SET - Si è chiusa il 19 settembre con gli applausi all'orchestra sinfonica della Rai e al violoncellista Enrico Dindo al teatro Dal Verme di Milano la 12/a edizione di MiTo, il festival musicale che unisce Milano e Torino.

Sono stati in tutto 73 mila gli spettatori che fra il 3 e il 19 settembre hanno assistito ai 125 concerti in programma, tutti legati da un unico tema: la danza. Di questi 55 mila hanno registrato il tutto esaurito a conferma del successo della formula della kermesse con programmi che hanno accostato brani famosissimi a composizioni di musica contemporanea, alcune in prima assolute, altre in prima italiana. Il tutto con prezzi low cost.