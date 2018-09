Casinò,Aggravi minacciato da sconosciuto

Affrontato da uno sconosciuto che ha minacciato di "badare a quando facevo per il Casinò". L'episodio di "qualche sera fa" è accaduto all'assessore regionale alle finanze Stefano Aggravi ad Aosta, nel parcheggio di fronte al palazzo regionale, secondo quanto lui stesso ha raccontato al quotidiano La Stampa. L'assessore non ha per ora sporto alcuna "denuncia ufficiale", ha precisato oggi all'ANSA. Al momento sull'accaduto nessun fascicolo risulta essere stato aperto dalla procura di Aosta.