Migranti, 4 arresti al Monte Bianco

(ANSA) - AOSTA, 19 SET - Sono quattro gli arresti effettuati dalla polizia di frontiera al Traforo del Monte Bianco tra lunedì e martedì scorsi. In manette sono finiti un cittadino della Guinea, un uomo e una donna iraniani, marito e moglie, e un cittadino dell'Angola. Già respinti, in diversi momenti, dalla Francia sono stati sottoposti a controllo dalla Polizia di Frontiera italiana e trovati in possesso di documenti contraffatti.