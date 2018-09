Casinò:via a udienza,6 imputati in aula

E' iniziata poco dopo le 9.30 l'udienza preliminare relativa al procedimento penale per truffa e falso in bilancio sui 140 milioni di euro erogati alla Casinò de la Vallée. Sono presenti in aula sei degli otto imputati: Augusto Rollandin, Ego Perron, Mauro Baccega, l'ex amministratore unico Lorenzo Sommo e i componenti del collegio sindacale della Casinò de la Vallée spa Laura Filetti, Fabrizio Brunello e Jean-Paul Zanini. Assente Luca Frigerio, predecessore di Sommo. Tranne Frigerio - che aveva chiesto il rito abbreviato condizionato all'ammissione del proprio consulente - gli altri imputati, durante la scorsa udienza, sono stati ammessi dal gup Paolo De Paola al rito abbreviato semplice. La Regione Valle d'Aosta è parte civile. E' prevista in mattinata la requisitoria del pm Eugenia Menichetti.



Il gup Paolo De Paola ha dichiarato utilizzabili - nel processo sui 140 milioni di euro di fondi regionali erogati alla Casinò de la Vallée spa - la gran parte delle 35 intercettazioni eseguite dalla polizia in un'inchiesta del 2016 per riciclaggio. Le difese si erano opposte all'impiego di quelle registrazioni - poiché realizzate nell'ambito di un altro procedimento penale - ritenute importanti dalla procura. In dettaglio, sono stati ammessi nel processo i dialoghi captati prima del 24 novembre 2016.