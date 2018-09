Aggravi, nuova governance Casinò? è un'eventualità

Una nuova governace del Casinò de la Vallée di Saint-Vincent "potrebbe essere un'eventualità che dipende da quello che deciderà la politica e da quello che ci dirà l'amministratore unico Di Matteo". Lo spiega all'ANSA l'assessore regionale alle finanze, Stefano Aggravi. "E' ovvio - prosegue il titolare della delega per le partecipate regionali - che siamo in una continuità, ma ci deve essere un cambiamento, in questo momento, a livello di misure da assumere". Secondo Aggravi "prima di tutto è un problema di cura e non di medico, in questi giorni saranno fondamentali anche per capire questo aspetto tenendo anche in conto quello che dicono le altri parti in causa, come per esempio i lavoratori e i sindacati".



Aggravi, piano non rispettato serve taglio costi - "Il piano originario prevedeva un significativo aumento di ricavi, ciò non è avvenuto e quindi bisogna contenere i costi". Così l'assessore regionale alle finanze, con delega alla società partecipate, Stefano Aggravi, spiega all'ANSA la propria posizione di contrarietà all'ipotesi di erogazione dell'ultima tranche di finanziamento da 6 milioni di euro al Casinò de la Vallée di Saint-Vincent, prevista dalla legge regionale. "I sei milioni cosa cambiano?", aggiunge Aggravi.

"E' vero che è stato imbastito un percorso che portava l'azienda verso una certa direzione, però i presupposti dei ricavi e del sistema bancario non si sono verificati, quindi il piano non è stato rispettato", spiega. Secondo l'assessore "la priorità è salvare l'azienda o meglio darle continuità".

Il percorso indicato da Aggravi: "occorre prima di tutto identificare delle misure per poter proseguire con l'attività, questo deve partire prioritariamente dall'organo amministrativo, quindi dall'amministratore unico, che ora deve fare la sua parte in base alle misure che saranno individuate nel bilancio".



Di Matteo chiede documenti ad Aggravi - L'amministratore unico del Casinò de la Vallée di Saint-Vincent, Giulio Di Matteo invierà nelle prossime ore una richiesta formale all'assessorato regionale al bilancio e alle finanze Stefano Aggravi "affinché - spiega Di Matteo - venga trasmessa la documentazione tecnica, di cui abbiamo appreso dalla stampa, che non è in nostro possesso, ma che è indispensabile al completamento della revisione del piano di ristrutturazione". Tale documentazione, secondo il manager, "sarebbe stata consegnata all'assessore prima dell'ultima assemblea del 14 settembre scorso". La prossima assemblea dei soci, che dovrà approvare il bilancio consuntivo del 2017, potrebbe tenersi il 30 settembre.