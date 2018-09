Scuola, al via progetto Diderot

Inizierà martedì 18 settembre, a Torino, il road show di presentazione del Progetto Diderot della Fondazione Crt per gli studenti del Piemonte e della Valle d'Aosta, che "avranno anche quest'anno la duplice opportunità di approfondire le materie tradizionali attraverso metodologie innovative e, allo stesso tempo, di avvicinarsi, in modo creativo e stimolante, a discipline che non sempre vengono contemplate dai programmi curricolari". Lo ha comunicato l'assessorato regionale all'Istruzione.

Le 16 linee progettuali e le novità dell'edizione 2018/2019 del Progetto saranno illustrate ai dirigenti scolastici e ai docenti della Valle d'Aosta venerdì 21 settembre, dalle 11 alle 13, nella Sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale.