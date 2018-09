Scomparsa,ipotesi allontanamento a piedi

Si concentrano in regione Saumont e sulla collina di Aosta le ricerche di Rosella Marchand, la cinquantasettenne di Nus scomparsa da ieri. La polizia, i vigili del fuoco, le altre forze dell'ordine e i soccorritori che la cercano ipotizzano che si sia spostata a piedi. Non ha il cellulare con sé.

I vigili del fuoco sono presenti sul posto con unità cinofile, piloti di Sapr (droni), il Nucleo speleo-alpino-fluviale e il furgone del servizio di Topografia applicata al soccorso. Al momento non sono emerse tracce della donna. Marchand, impiegata al palazzo di giustizia di Aosta, si è allontanata dal suo posto di lavoro verso le nove, senza timbrare l'uscita. E' stata vista poco dopo nella vicina piazza Chanoux. Normalmente si reca in ufficio prendendo il treno. Al vaglio degli investigatori ci sono anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Alta circa un metro e settanta, la donna porta gli occhiali e al momento della scomparsa indossava una maglia rosa lunga e scarpe bianche.