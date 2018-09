Donna scomparsa ad Aosta, ricerche

Sono scattate stamane le ricerche di una donna valdostana - Rosella Marchand, di Nus - che risulta scomparsa dopo aver lasciato il proprio ufficio. "Intorno alle ore 9 si è allontanata dal proprio posto di lavoro in centro ad Aosta", fa sapere in una nota la questura. Al momento della scomparsa indossava una maglia rosa lunga ed un paio di scarpe bianche.

"Poco dopo" la donna "è stata vista per l'ultima volta in piazza Chanoux". La polizia, diffondendo una foto della scomparsa, chiede collaborazione a "chiunque abbia notizie utili".