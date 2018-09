Mondiali skyrunning, Nadir Maguet è argento

Il valdostano Nadir Maguet ha vinto la medaglia d'argento ai campionati Mondiali di skyrunning (corsa in montagna) in Scozia. La gara si è svolta sulla distanza di 29 chilometri, con 2.500 metri di dislivello. Dopo essere stato a lungo in testa, Maguet è giunto al traguardo in tre ore e 6 minuti, con un ritardo di un minuto e 31 secondi rispetto al fuoriclasse spagnolo Kilian Jornet Burgada. Terzo il norvegese Stian Angermund.

"Un secondo posto che vale oro - il suo primo commento - dietro a sua maestà Kilian Jornet. Il mio piccolo sogno di correre con lui gran parte di una skyrace si è avverato e mi sono ritrovato a duellare con lui per la vittoria, divisi solo da 30 secondi su tutta la seconda metà di gara. Ho corso con il cuore, ho sognato, ho osato. Di più non potevo e la mia felicità è alle stelle".