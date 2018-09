Aggravi,ora nuovi modelli a sostegno Pmi

"Pensare e ragionare su nuovi modelli di finanziamento per la piccola media impresa è, dal mio punto di vista, un'attività estremamente importante". Lo ha detto l'assesore regionale alle finanze, Stefano Aggravi, intervenendo al convegno di studio su "Società a responsabilità limitata, piccola e media impresa, mercati finanziari: un mondo nuovo?", promosso dalla Fondazione Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale di Milano e dalla Fondazione Courmayeur Mont Blanc, che si sta svolgendo al Centro Congressi di Courmayeur. "L'invito che mi sento di formulare alle imprese e ai commercialisti che le seguono - ha aggiunto Aggravi - è quello di cercare fonti di finanziamento alternative per crescere uscendo dall'alveo che conoscono: l'aiuto pubblico è stato messo in discussione non solo dall'austherity ma anche dalla necessità di fare efficienza".