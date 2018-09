Schianto tuta alare Alpi Svizzere, morto

Un base jumper è morto sulle Alpi svizzere, nel canton Vallese. Il corpo dell'uomo, non ancora identificato, è stato trovato in un torrente a 2.100 metri di quota, a monte del villaggio di Fionnay. Secondo quanto riferito all'ANSA dalla polizia cantonale del Vallese, non si tratta di un italiano.

Non ci sono testimoni della tragedia e probabilmente, ipotizzano i soccorritori, il base jumper si sarebbe lanciato, da solo, dalla cima del monte Le Pleureur, a 3.704 metri di quota, nel massiccio del Grand Combin. Il cadavere è stato scoperto nel pomeriggio di ieri, lunedì 12 settembre.