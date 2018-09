Borrello, nuova aerostazione Gex nel 2021

La nuova aerostazione a servizio dell'aeroporto Corrado Gex "dovrebbe entrare in funzione nel 2021, con un costo stimato di circa 8 milioni e 800 mila euro".

Lo rende noto l'assessorato alle Opere pubbliche. I lavori sono fermi dal 29 gennaio 2013, a uno stato di avanzamento del 48% (dopo lo scioglimento del contratto da parte dell'appaltatore, la Orion Costruzioni di Reggio Emilia, in procedura di concordato). "Siamo pronti a concludere l'iter amministrativo della conferenza dei servizi ai fini dell'avvio della gara d'appalto", spiega l'assessore Stefano Borrello. "La speranza - aggiunge - è di portare a termine questo iter nel 2018 per essere poi pronti nel 2019 per la consegna dei lavori. La Regione ha ereditato operativamente il dossier nel 2017 e da lì è partito il nuovo cronoprogramma per quanto riguarda la progettazione che è già stata affidata. Una progettazione che sta recependo, rispetto a quella che era l'originale ipotesi progettuale, le nuove esigenze emerse in sede di conferenza dei servizi". La realizzazione della nuova aerostazione passeggeri, dei parcheggi auto, del piazzale aeromobili e viabilità era stata definita nel 2007 da un accordo di programma quadro tra la Regione, l'Enac e lo Stato. Dopo l'interruzione dei lavori, nel 2014 la Regione aveva deciso di sostituirsi ad Avda nel ruolo di soggetto attuatore, stabilendo di completare l'opera con un unico lotto di lavori.