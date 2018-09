Mouv, Voulaz coordinatore sezione Aosta

E' stata costituita ufficialmente la sezione di Aosta del Mouv': coordinatore del gruppo è stato eletto Manuel Voulaz. Nuove sezioni si stanno formando in altri comuni. "A breve verrà convocata l'assemblea del movimento, in cui verranno ufficializzate e verranno stabilite le linee comuni di tutti i gruppi territoriali" ha detto Voulaz.

Ad Aosta una delegazione di Mouv' ha già incontrato il sindaco, Fulvio Centoz, a seguito dei malumori manifestati da alcuni cittadini per lo spostamento della cooperativa degli anziani, di via Vuillerminaz. "Alcuni residenti si sono rivolti a noi - spiega Tania Piras, da sempre molto attiva nel quartiere - quando hanno saputo che lo storico centro anziani veniva spostato dai locali che occupa da oltre quarant'anni. La paura era che il locale venisse utilizzato per altre finalità e che sarebbero venuti a mancare i servizi agli anziani. Il sindaco ci ha rassicurato su questo: il locale rientra nell'appalto della co-progettazione e continuerà a dare lo stesso servizio".