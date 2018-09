Stalking, arrestato valdostano

Ha violato la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da una donna che perseguitava ed è stato arrestato. L'uomo, italiano residente in Valle d'Aosta, è stato posto ai domiciliari dalla polizia su ordinanza del gip.

Il divieto di avvicinamento, fa sapere la questura di Aosta, era stato emesso nel maggio scorso "in quanto l'uomo, con reiterate condotte costituite da continui appostamenti volti a monitorare i movimenti della parte offesa, del marito e dei figli della coppia, aveva cagionato nella donna un grave e perdurante stato di ansia e di paura". Tuttavia, "anziché astenersi da ulteriori condotte lesive della parte offesa, ha ripetuto gli stessi comportamenti minacciosi e molesti, violando di fatto disposizioni contenute nel provvedimento sopra menzionato, dando inoltre vita a nuove molteplici condotte di reato concretizzatesi in minacce e molestie a sfondo sessuale, realizzate ai danni di ulteriori vittime di sesso femminile".

L'arresto è stato eseguito dalla squadra mobile.