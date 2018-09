Osapp, due agenti aggrediti a Brissogne

Due agenti di polizia penitenziaria sono stati aggrediti nel carcere di Brissogne da un detenuto ieri. Lo segnala il sindacato Osapp. Ieri, lunedì 10 settembre verso le 13.20, all'ingresso in cella di un "agente della polizia penitenziaria per la verifica della integrità delle inferriate alle finestre", un "detenuto di nazionalità straniera" ha "scagliato con forza uno sgabello, colpendo l'addetto del corpo per poi tentare di aggredirlo. E' poi intervenuto in soccorso del primo un altro poliziotto penitenziario e dal parapiglia che ne è seguito i due" hanno "riportato contusioni varie tanto da dover far ricorso a successive cure mediche".

Per Leo Beneduci, segretario generale dell'Osapp, "si tratta dell'ennesimo episodio di violenza in danno di appartenente alla polizia penitenziaria". I fatti sono avvenuti "nella identica sezione detentiva aperta denominata A2 del carcere di Aosta - Brissogne e che di fatto risulta da tempo pressoché in balia degli appartenenti alla popolazione detenuta".