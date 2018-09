Casinò,tante ipotesi compreso concordato

"Ci sono tante ipotesi in campo, compresa quella del concordato". Lo ha detto l'assessore regionale alle finanze, Stefano Aggravi, al termine di un incontro con i vertici della Casino de la Vallée spa in vista dell'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio 2017.

"Quello di oggi è stato un incontro cordiale con la governance - ha aggiunto - e la speranza è di arrivare al 14 settembre in un clima sereno, in quel giorno verranno prese delle scelte importanti per la casa da gioco". Aggravi ha poi confermato che "una delle ipotesi discusse è di dividere le sorti del Billia da quelle del casinò". La maggioranza? "E' più che compatta e sta lavorando nell'interesse della casa da gioco e della comunità".

Di Matteo, parere pro veritate su erogazione 6 milioni - "E' stata una riunione molto costruttiva, con il bilancio sul tavolo. Abbiamo fatto un lavoro proficuo, si sta lavorando all'unisono per dare respiro e tutela all'azienda, ai lavoratori e ai creditori. Stiamo creando un tavolo di collaborazione nel quale, riguardo all'erogazione dei 6 milioni da parte della Regione, abbiamo portato un parere pro veritate". Lo ha detto l'avvocato Giulio Di Matteo, amministratore unico della Casinò de la Vallée spa, al termine di un incontro in Regione per preparare l'assemblea dei soci del prossimo 14 settembre convocata per l'approvazione del bilancio 2017. Parlando delle ipotesi, Di Matteo ha confermato quella del concordato così come la separazione delle sorti del Billia da quelle del casinò, mentre "l'azzeramento dei contratti è una misura difficilmente praticabile".